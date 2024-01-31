31 Oca 2024 - 07:47 - Siyaset

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.