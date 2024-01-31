Irak’taki Kataib Hizbullah, ABD üslerine yönelik saldırıları askıya aldı

Irak’ta İran yanlısı Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldığını duyurdu. Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himeydavi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Tugayları’nın hiçbir tarafın müdahalesi olmadan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere destek kararı aldığını belirterek, “Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bizim dostlarımız, Irak ve Suriye’deki ABD işgal güçlerine karşı başlattığımız baskı ve tırmanmaya karşı çıktılar” denildi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi zor durumda bırakmamak için askeri operasyonlara ara verme karar alındığını duyuran el-Himeydavi, “Gazze’deki halkımızı başka vesilelerle savunmaya devam edeceğimizi duyururken, Hizbullah Tugayları üyelerini ABD’nin yapabileceği muhtemel düşmanca eylemine karşı pasif savunmaya çağırıyoruz” denildi.
İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine en az 160 saldırı düzenlenmiş, Ürdün’deki Tower 22 adlı ABD üssüne 28 Ocak’ta düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri ölmüştü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.