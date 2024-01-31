Elektriğe yerli enerji zammı geliyor

Erdoğan SÜZER'in haberine göre; Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yurt dışına döviz çıkışını düşürmek amacıyla destek verilen güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji santrallerine sağlanan alım garantisinde TL dönemi bitiyor. Elektrik faturalarına şimdi de yerli enerji zammı gelecek. AKP’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu kanun teklifindeki kritik bir maddeyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına devlet tarafından sağlanan ‘alım garantisinin’ TL olarak belirlenme zorunluluğu kaldırılıyor. Mevcut düzenlemede ise bu yerli kaynaklar sadece TL üzerinden en düşük teklifi veren firmalara tahsis ediliyordu. Yasa teklifiyle ‘TL’ ifadesi kaldırılarak, teklifin hangi para cinsinden olacağının yarışma şartnamesiyle belirlenmesinin önü açılıyor. Yasa değiştiğinde rüzgar ve güneşten elektrik üreten santraller sahiplerine dolar ya da Euro ile alım garantisi verebilecek. Bu durumda ‘yerli ve milli’ elektriğin fiyatı, tıpkı ithal doğalgaz ve ithal kömürde olduğu gibi döviz kuru arttıkça pahalanacak. Vatandaşın elektrik faturası sürekli kabaracak.

GÖLLER DE TALANA AÇILIYOR

Teklif ile halen sadece denizler üzerine kurulabilen güneş ve rüzgar santralleri artık doğal, suni ve baraj dahil tüm göllerin üzerine de kurulabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı içme ve kullanma amaçlı alanlar hariç dilediği göl, gölet ya da barajı ‘yenilenebilir enerji kaynağı’ ilan edip rüzgar ya da güneş santrallerinin kullanımına açabilecek. Üstelik Bakanlık bu kararı verirken imar planına dahi ihtiyaç duymayacak. Doğal göl alanları, rüzgar gülü ve güneş panelleriyle dolacak.

Amaç Arap sermayesini çekmek

■ Bugüne kadar döviz kurundan etkilenmediği ve dışarıya döviz çıkışını önlediği için desteklenen güneş ve rüzgar enerji santrallerinin ürettiği elektriğe TL dışında yabancı paralarla alım garantisi verilmesi ile göllerin yatırıma açılmasının arka planında Arap sermayesini Türkiye’ye çekme amacının yattığı belirtiliyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları yapmak istediği ancak ülkeye gelmek için TL şartının kaldırılması ve göller dahil tüm alanların yatırıma açılmasını talep ettikleri ifade ediliyor.

Kaynak: SÖZCÜ