- Asayiş

Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Başakşehir'de kaçak göçmenleri Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götüren otobüs, yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüsteki kaçak göçmenler Çevik Kuvvet otobüsleri ile Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı mask

İstanbul Başakşehir'de gerçekleşen kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Çok sayıda kaçak göçmen, Arnavutköy'den Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmek üzere polis eşliğinde otobüse bindirildi.

Otobüs şoförü, yokuş aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprağa saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Otobüste bulunan kaçak göçmenler, otobüsün camlarını kırarak dışarıya çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçak göçmenleri Çevik Kuvvet otobüslerine bindirdi. Kaçak göçmenler, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
# sağlık, kaza

31 Oca 2024 - 08:41 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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