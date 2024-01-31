31 Oca 2024 - 08:41 - Asayiş

Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Başakşehir'de kaçak göçmenleri Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götüren otobüs, yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüsteki kaçak göçmenler Çevik Kuvvet otobüsleri ile Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.