Kredi kartınız kullanıma kapatılabilir! Yeni önlemler alındı

Finans kurumları, müşterilerini altın, döviz ve kripto para alımları yapanların kredi kartlarını kapatabilecekleri konusunda uyardı.

Konut ve otomobil kredilerinde yapılan düzenlemelere rağmen, kredi kartı harcamalarındaki artış devam ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımını azaltma amacıyla limit ve taksit sayısı düzenlemeleri yapılırken, bankaların yeni önlemi, kredi kartlarının kullanım alanlarını sınırlamak oldu. Kredi kartı müşterilerine yönelik yapılan uyarıda, kredi kartlarıyla döviz, altın ve kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, "makul gerekçesi olmayan transferler" nedeniyle kartların kullanımının kapatılabileceği vurgulandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 19 Ocak 2024 itibarıyla bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar lira olarak kaydedildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %155'lik bir artışı temsil ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bireysel harcamaların ve kredi kartı kullanımının azaltılması öncelikli hedef olarak belirlendi ve bu doğrultuda kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler hayata geçirildi.

Bankalar, daha önce kolayca artırılan veya müşteri talepleri doğrultusunda yükseltilen kredi kartı limitlerindeki prosedürleri zorlaştırırken, yurtdışındaki bazı harcamalarda taksit sınırlaması getirdi. Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemelerin ekonomik belgelerde de yer aldığı belirtiliyor. 2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kredi kartlarıyla yapılan harcamaların ve nakit çekimlerin taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği ve gerekirse ilave tedbirler alınacağı ifade edildi. 2024-2026 Orta Vadeli Programı'nda da kredi kartı kullanımlarının uluslararası standartlarda yeniden düzenleneceği vurgulandı.

Kartınız kapatılabilir uyarısı yapıldı

Son düzenleme kapsamında bankalar, kredi kartlarının temel ihtiyaçlar dışında kullanılmasını önlemek için yeni bir uygulamaya geçti. Bazı bankaların müşterilerine gönderdiği kart ekstrelerinde, "Kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" uyarısı yapıldı.

Merkez Bankası'nın faiz artışlarına rağmen, kredi kartı kullanımında bir yavaşlama gözlenmezken, bu durumun özellikle lüks ve yatırım kategorisindeki harcamalarda minimize edilmesi hedefleniyor. Bankacılık kaynakları, kredi kartı faiz oranlarında düzenleme, taksit sınırlaması veya harcama limitlerine sınırlama getirme gibi yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Kredi kartı kullanımının zorunlu harcamalardan farklılaşmasına yönelik adımlar atılabilir.

Kaynak: PARA DURUMU