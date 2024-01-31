Akaryakıtta yeni zam beklentisi!

Gece saatleri itibarıyla motorine yapılan zammın ardından, benzin ve motorinde bir yeni fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıt sektör temsilcileri, bu artışın ardından olası yeni zam tutarları ve petrol piyasasına dair tahminleri değerlendirdi. Motorine yapılan zamın ardından, sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren motorine 1,40 TL'lik, benzine ise 2 TL'lik bir zam bekleniyor.

Kaynak: PARA DURUMU