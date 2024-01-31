Akaryakıtta yeni zam beklentisi!

Gece saatleri itibarıyla motorine yapılan zammın ardından, benzin ve motorinde bir yeni fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıt sektör temsilcileri, bu artışın ardından olası yeni zam tutarları ve petrol piyasasına dair tahminleri değerlendirdi. Motorine yapılan zamın ardından, sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren motorine 1,40 TL'lik, benzine ise 2 TL'lik bir zam bekleniyor.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eroldemirbek - BİR LİRE KENDİ ARABANA 1 LİTRE SN. ERDOĞAN IN KONVOYUNDAKİ ARABALARA . ÇOK MU YANİ ?
Kurt - COKTAN GELDI MAZOT 42.54
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.