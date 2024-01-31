31 Oca 2024 - 08:51- Ekonomi G:

Akaryakıtta yeni zam beklentisi!

Motorine gece yarısı gelen zamdan sonra, benzin ve motorinde yeni bir fiyat artışı bekleniyor. Peki ne kadar olacak?

Akaryakıtta yeni zam beklentisi! mask

Gece saatleri itibarıyla motorine yapılan zammın ardından, benzin ve motorinde bir yeni fiyat artışı bekleniyor.  Akaryakıt sektör temsilcileri, bu artışın ardından olası yeni  zam tutarları ve petrol piyasasına dair tahminleri değerlendirdi. Motorine yapılan zamın ardından, sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren motorine 1,40 TL'lik, benzine ise 2 TL'lik bir zam bekleniyor. 

Kaynak: PARA DURUMU
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31 Oca 2024 - 08:51 - Ekonomi

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Yorumlar

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Eroldemirbek - BİR LİRE KENDİ ARABANA 1 LİTRE SN. ERDOĞAN IN KONVOYUNDAKİ ARABALARA . ÇOK MU YANİ ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 10:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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