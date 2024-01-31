Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde paylaşılan tarife tablosuna göre, şubat ayında geçerli olacak doğal gaz fiyatları konut ve sanayi aboneleri için değişmeyecek. Aynı zamanda, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi de sabit kalacak.
Bu doğrultuda, BOTAŞ'ın konut abonelerine şubat ayında uygulayacağı doğal gaz satış fiyatı, 1000 metreküp için 4,080 lira olarak belirlendi.
Sanayi aboneleri için tarife
Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8,549 lira, kademe 2 için ise 11,374 lira olarak açıklandı.
Elektrik üretim amaçlı tarife
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12,000 lira olarak ilan edildi.
Doğal gaz fiyat tarifeleri aylık periyotlarla güncelleniyor.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yapılan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, ülkemizde konutlarda hâlâ Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının uygulandığı" ifadesine yer verildi.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
1907 - Seçim üzeri ne gerek var değil mi zamma??..Ama seçimden sonra elektrik,doğalgaz,su vs.vs...hep beraber görücez
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.