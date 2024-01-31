Kamu işçileri ücret artışlarını erken alacak!

Kamu sektöründe görev yapan yaklaşık 700 bin işçinin maaş artışlarını belirleyen kamu çerçeve protokolü yenilendi. Yapılan güncellemede işçilere ek zam yapılmazken, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranlarının yürürlük tarihi öne çekildi. Ayrıca, gelecek toplu sözleşme dönemlerinde, farklı yürürlük tarihlerine sahip olan sözleşmelerin tarihlerinin 01 Ocak 2025'te başlaması kararı alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, 2023- 2024 dönemini içeren Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolünün 9 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığını hatırlattı. Mayıs ayındaki sözleşme ile işçilerin en düşük ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğini belirten Işıkhan, "Bu dönemde, işçi konfederasyonları ve sendikaların tam bir mutabakatıyla, refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam ve diğer iyileştirmeler içeren toplu iş sözleşmesini imzaladık." dedi. Yenilenen protokolle birlikte, mevcut zam oranlarının yürürlük tarihinde değişiklik yapıldığı ve gelecek dönem toplu sözleşmelerin başlangıç tarihlerinin düzenlendiği vurgulandı.

'Ek protokol ortaya çıktı'

Işıkhan, işçi konfederasyonlarının toplu iş sözleşmelerinde ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından kaynaklanan bir ek protokol talebini kendilerine ilettiğini açıkladı. Toplu iş sözleşmelerinde başlangıç tarihlerinin, alınacak ücretin ve enflasyon farkının belirlenmesinde kritik bir etken olduğunu vurgulayan Işıkhan, konuyla ilgili şu şekilde devam etti:

"Yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması, enflasyon farkının hesaplanması nedeniyle kamu işçilerinin farklı ücret artış almasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ocak ayında kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının, yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar almış durumdayız. İşçi konfederasyonlarımızla yaklaşık bir aydır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu ek protokol ortaya çıkmıştır."

Toplu iş sözleşmeleri

Işıkhan, kamu işçilerine Ocak 2024'teki artıştan henüz süreleri gelmemiş olanların da toplu sözleşme süreleri içinde faydalanmalarını sağladıklarını ifade ederken, gelecek dönem toplu iş sözleşmelerinde bu tür farklılıkların önlenmesi amacıyla kamu işçileri toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihini 1 Ocak 2025 olarak belirleme konusunda bir düzenleme yapıldığını ek protokol ile kararlaştırdıklarını belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da vergi ve taşeron konularının Türkiye'nin çalışma hayatındaki önemli gündem maddeleri olduğuna dikkat çekti. Atalay, taşeronların taleplerini Bakan Işıkhan'a ilettiklerini ve vergi sisteminin adil olmadığını vurgulayarak, bu sistemin tüm çalışanlar için sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Atalay, yaşanan kayıpların bir kısmının atılan imza ile giderildiğini de belirtti.

Kaynak: PARA DURUMU