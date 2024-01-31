Karşılıksız çekler için yapılan ödeme tutarı artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, karşılıksız çeklerde bankaların ödeme yükümlülüklerini düzenleyen "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" kapsamında değişiklik yaptı.
Bu kapsamda, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'in 4'üncü maddesinde bulunan "6 bin Türk lirası" ifadesi, "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi. Ayrıca, aynı Tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ifadesi de "8 bin 650 Türk lirası” olarak güncellendi.
Bu değişikliklerin ise 31 Ocak'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.
Kaynak: PARA DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.