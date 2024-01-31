KİRAZLIYALI’YA KADIN ELİ DEĞECEK

DOĞMA BÜYÜMÜ BURALIYIM

Muhtar olduğu mahalle olan Kirazlıyalı Mahallesi’nde doğup-büyüdüğünü belirten Hanife Doluay, “Doğma-büyüme buralı bir evladınız, bir bacınız olarak sizlere hizmet etmek için Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Muhtar adayı olarak bu yola çıktım. Bu özel mahallede yaşamış, ailemle birlikte geçirdiğim güzel anıları burada bir muhtar olarak mahalle sakinlerimle paylaşmak, mahallemizin daha yaşanabilir ve tercih edilen bir yer olması için aday oldum.” dedi.

ÇAĞDAŞ-MADERN MAHALLE

Evli ve iki çocuk annesi olarak mahalle muhtarlığına aday oludğunu açıklayan Hanife Doluay, “ Aileme, çocuklarıma ve tüm mahalle sakinlerimize daha güzel bir yaşam sunma arzusuyla muhtar adayı oldum. Kirazlıyalı Mahallesi'nin sosyal aktivitelerde bulunabileceği, çağdaş, modern ve huzurlu bir mahalle olması için çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve tüm mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarına duyarlı, sorunlarına çözüm odaklı bir muhtar olmak için yola çıktım.”dedi.

MAHALLEMİZİN SORUNLARINI BİLİYORUM

Hanife Doluay, “ Mahallemizin sorunlarını biliyorum, çözüm yollarını biliyorum. Gece-gündüz demeden, mahalle sakinlerimizin yanında olacak; devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde, sorunlarınızı çözmek için elimden geleni yapacağım. Sizlerin dertleri benim derdim, sevinçleri benim sevincim olacak.”dedi.

ESKİ MUHTARLARI YAD ETTİ

Kirazlıyalı’da muhtarlık yapan önceki dönem muhtarlarını da yadeden Hanife Doluay, “ Rahmetli Faruk Sönmez, Rasim Üçgen, Mustafa Oktay, Cabir Toker, Tacettin Özdemir ve Mehmet Emin Ünal gibi büyüklerimizin bize bıraktığı mirası sürdürmek, mahallemize daha fazla hizmet etmek için muhtarlığa adayım. Oluşturduğum güçlü ekibimle birlikte, gece gündüz demeden çalışarak, hizmet ayırımı yapmadan herkese eşit bir şekilde hizmet götüreceğim.” dedi.

YAŞANABİLİR MAHALLE İÇİN

Yaşanabilir bir mahalle için muhtarlığa aday olduğunu açıklayan Hanife Doluay, “ Mahalle sakinlerimden aldığım destekle, Kirazlıyalı Mahallesi'ni daha güzel yarınlara taşımak için aday oldum. Halkımızın desteklerini en üst seviyede bekliyor, birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir mahalle için el birliğiyle çalışmayı umuyorum. Ben Mahallem ve mahalle halkım için bu yola çıktım. Bana yol arkadaşlığı yapmaya var mısınız?” dedi.