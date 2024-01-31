- Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum nedir? Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar kuru ve döviz kurları ne kadar oldu? 31 Ocak 2024 güncel döviz ve kur fiyatları...

Dolar ve euro güne nasıl başladı? mask

31 Ocak 2024 verilerine göre, Döviz piyasasında Dolar/TL, 30,37 seviyesinde işlem görüyor.  Euro/TL 32,86 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL 38,50 Frank/TL 35,19 seviyelerinden işlem görüyor.

Güncel döviz satış fiyatları;

Dolar 30,37 lira
Euro 32,86 lira
Sterlin 38,50 lira
Rus Rublesi 0,34 lira
İsviçre Frangı 35,19 liradan el değiştiriyor.

Kaynak: PARA DURUMU
# Dolar, euro, piyasa, 2024

31 Oca 2024 - 09:06 - Ekonomi

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