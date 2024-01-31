31 Oca 2024 - 09:06 - Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum nedir? Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar kuru ve döviz kurları ne kadar oldu? 31 Ocak 2024 güncel döviz ve kur fiyatları...