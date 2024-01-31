Altında son durum nedir?

31 Ocak 2024’de ons altın fiyatı 2033 dolardan, gram altın ise 1984 liradan el değiştiriyor.
31 Ocak 2024 altın alış-satış fiyatları
Gram altın
Alış: 1.984,81 lira
Satış: 1.985,16 lira
Çeyrek altın
Alış: 3.285,27 lira
Satış: 3.359,24 lira
Yarım altın
Alış: 6.550,01 lira
Satış: 6.718,48 lira
Tam altın
Alış: 13.141,09 lira
Satış: 13.395,87 lira
Cumhuriyet altını
Alış: 13.614,00 lira
Satış: 13.819,00 lira
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.