MTV ödeme tarihinde son gün!

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlamıştı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu işlem bugün (31 Ocak) son buluyor.
Motorlu taşıtlar vergisi, yılda iki kez ödenmekte olup takvim yılı içinde ocak ve temmuz aylarında eşit taksitlere bölünüyor. Bu yılın ilk taksit ödeme dönemi için bugün son gün.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabileceği gibi dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden de gerçekleştiriliyor.
Nasıl ödeniyor?
Bu vergi, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamalar (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) üzerinden 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartları, kredi kartları, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.
2024 yılına ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplanmıştır. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek ise 133 bin 572 lira olacaktır. Bu tutarların yarısı, birinci taksit ödemeleri için 31 Ocak tarihine kadar yapılmalıdır.
Gecikme faizi ne kadar?
Ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vergi̇ Yili - Bu yılı vergi yılı ilan etmeleri gerekirdi. Bıktık mtv ödemekten hayat pahalılığı ile mücadele etmek yetmiyormuş gibi 2023 temmuz ayından beri ağustos ,kasım, ocak vergi veriyoruz zenginlerin milyonluk vergisini affet halkın dişinden tırnağından arttırıp alabildiği arabasına vergiyi yapıştır adalet istiyoruz adalet !!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.