KALSİYUM KAYNAKLARIMIZ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Ne zaman süt ürünlerini beslenmemizden, en azından rutinimizden çıkardığımızdan bahsetsek kalsiyumu nasıl alıyorsunuz sorularıyla karşılaşıyoruz.

Bizim kalsiyum kaynaklarımız susam, tahin, yeşil yapraklı sebzeler, tohumlar, kuru yemişler ve baklagiller gibi bitkisel kaynaklar. Bitkisel kaynaklı kalsiyumun emiliminin daha yüksek olduğunu okuduktan sonra kalsiyum içeren gıdaları yemeye daha fazla özen göstermeye başladık.

Bu konu rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın kitabında (1) çok güzel anlatılıyor: “Sütün içinde yüksek miktarda kalsiyum var (117 mg/100 g) ama fosfor miktarı da (92 mg/100 g) yüksek olduğu için kalsiyum/fosfor oranı 1:1 gibi düşük. Oranın 1:1 olması bağırsaktan kalsiyum emilimini ciddi şekilde bozuyor. Birçok yeşil yapraklıdaki oran ise 2:1 gibi oldukça iyi bir rakam. Yani birçok yeşil yapraklıda en az süt kadar kalsiyum var. Üstelik sütteki kalsiyum bağırsaklardan iyi emilmezken yeşilliklerdeki gayet iyi emiliyor.”

Kalsiyumun en çok süt ürünlerinden alındığı gibi yanlış bir inanç var. Özellikle kemik sağlığı için, kemik erimesinden korunmak için süt ürünleri tüketiliyor. Oysa Prof. Dr. Osman Erk Sağlığını Yeniden Keşfet kitabında (2) araştırmaların çok süt tüketilen ülkelerde kemik kırıklarının daha çok olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Hocamız ayrıca şöyle diyor: “Sütteki kalsiyumun %32’si, sebzelerdeki kalsiyumun %50’si emilmektedir. Sonuçta bir inek kalsiyumdan zengin inek sütü içmez, kalsiyumu yeşilliklerden alır.”

En çok kalsiyum içeren gıdanın susam/tahin olduğunu öğrendik. Günlük beslenmemize tahin eklemeye özen gösteriyoruz ama pekmez ile değil. Tahini tatlandırmak istersek biraz bal ekliyoruz. Yeşil yapraklı sebzeleri de her gün yiyoruz. Kuru yemişler, tohumlar ve baklagiller de beslenmemizde yer tutuyor.

Kaynaklar:

(1) Aydın, Prof. Dr. Ahmet, 7’den 70’e Taş Devri Diyeti, Hayykitap, İstanbul, 2010.

(2) Erk, Prof. Dr. Osman, Sağlığını Yeniden Keşfet, Destek Yayınları, İstanbul, 2017.