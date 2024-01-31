YRP'den ittifak görüşmelerine son nokta!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin sona erdiğini açıkladı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın ve yerel seçimlere ilişkin alınan diğer kararların Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından cuma günü paylaşılacağı belirtildi.
Kılıç, heyetler arasında yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve bundan sonrası için yeni bir buluşmaya ya da görüşmeye gerek kalmadığını ifade etti. Parti olarak ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde olmadıklarını vurgulayan Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin bu konudaki nihai kararının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarının sonucu, Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından İstanbul'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklanacak. Kılıç, alınacak kararın ve atılacak adımların Türkiye için hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin ittifakla ilgili vereceği kararın, İstanbul ve Ankara seçimlerinde oldukça belirleyici olması bekleniyor.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
ahmet - siyasetin geldiği hale bakarmısınız,tezgahta mal pazarlama gibi.küçükler büyüklerten birşeyler koparmak için b uzattıkça uzatıyırlar, aynen az sonra gibi.
Muhsin - Refahlıra soruyorum istanbulda aday çıkardımı sayın erbakan cuhmurbaşkanına bişey söyleme hakkı varmı destekliyo sonra çıkıp konuşmasın dinle siyaset yapıyo ah rahmetli hoca kıvrak oglanı görse yerin dibine sokardı onu
Kullar Ali - Taban tekrar yanıltılmaz..Yoksa telafisi mümkün olmayan olumsuzluklar yaşanır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.