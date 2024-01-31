YRP'den ittifak görüşmelerine son nokta!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin sona erdiğini açıkladı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın ve yerel seçimlere ilişkin alınan diğer kararların Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından cuma günü paylaşılacağı belirtildi.

Kılıç, heyetler arasında yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve bundan sonrası için yeni bir buluşmaya ya da görüşmeye gerek kalmadığını ifade etti. Parti olarak ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde olmadıklarını vurgulayan Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin bu konudaki nihai kararının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarının sonucu, Yeniden Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından İstanbul'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklanacak. Kılıç, alınacak kararın ve atılacak adımların Türkiye için hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin ittifakla ilgili vereceği kararın, İstanbul ve Ankara seçimlerinde oldukça belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: KARAR