EEEEE, ALLAH’IN SOPASI YOK ASKER BÜLENT!..

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocaelispor ile şampiyonluğa koyarken, Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile ofisinde yaptığı görüşmeyle menajer tuzağına düşen ve Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Güvenç Kurtar ile arkadaşlarına ihanet eden Bülent Uygun, yıllar sonra aynı olayı bizzat kendi yaşıyor ve isyan ediyor.

ANADOLU CANDIR

Bugün Anadolu'muzda taraftarların gücü, sevgisi ve büyüklüğü tartışılmaz kadar güzeldir. Sakaryasporlu, Kocaelisporlu, Eskişehirsporlu, Bursasporlu ve Ankaragücü taraftarını kelimeler tarif edemez. Onlar bambaşka bir alemin ve tribünlerinin değişilmez ve güzellikleriyle, görsellikleriyle, sevgileriyle adeta şov yapanlarıdır. Fenerbahçe’den Bartuğ Elmaz’ı transfer ettiklerini de aktaran tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: “Defansif ön libero anlamında Türkiye'de gördüğüm en iyi ön liberolardan biri dediğim bizdeki Yunus Emre Konak’tı. Yunus, İngiltere'ye transfer oldu. Ben onun tarzında, benim zamanımda bir Tugay Kerimoğlu'nu görmüştüm. Şimdi defansif orta sahanın biraz daha önünde, daha öne doğru oynamayı seven, çok yetenekli bir futbolcu olarak Bartuğ’u takımımıza kattık, kiralık olarak kattık ama onun takıma çok katkı yapacağını, oynadığı oyunda da bizleri mutlu edeceğini düşünüyorum.

YETENEKLİ FUTBOLCU ÇIKMIYOR

Malum Türkiye'de artık yetenekli futbolcu çok çıkmıyor. En son Arda Güler’i çıkarttık. Onu da Real Madrid'e göndermiştik. Biraz tabii altyapılardaki antrenman eksiklikleri, onların büyük takımlarda veya yukarılarda sakatlanmalarına yol açsa da bu yetenekli çocuklarımız neler başarabildiğini tüm Türkiye'ye gösterdiler. Biz o yüzden altyapılarımıza verdiğimizden daha fazla değer vermek zorundayız. Bartuğ da iyi bir yetenek ve iyi bir kalite. Çok da güzel bir kumaşı var. İnşallah güzel bir şekilde işleyip, onu da burada oynadığı oyunla herkesin sevgilisi haline getirmek için var gücüyle çalışacaktır. Biz de ona gerekli desteği vereceğiz diye düşünüyorum.”

Son olarak transfer çalışmalarına değinen Bülent Uygun, “Bazı futbolcularla görüşüyoruz. Kimisine başka takımlar talip çıkıyor, o yüzden de gizli tutmaya çalışıyoruz. Yayıldıkça başka takımlardan da ona teklifler götürülüyor. Menajerler klasik su kurnazı gibidirler. Bir yerden daha fazla bir parayı aldığında hemen oraya götürmenin derdinde olurlar. Bu anlamda 7-8 adamla görüşmelerimiz hala devam ediyor. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. Eğer halledebilirsek 1 hafta içerisinde zannedersem 3-4 tane futbolcuyu transfer edeceğiz. Aramızdan Abdülkadir Parmak ayrılıyor. Süreçlerin içerisinde 1 kalecimizin de ayrılma ihtimali var. Sonucunda iyi transfer yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu