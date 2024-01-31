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Eskihisar feribot yoluna yeni şerit!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskihisar Feribot yolunun tren yolu köprüsüne bağlanan kısmına ilave şerit yapımına başlandı

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Eskihisar feribot yoluna yeni şerit! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskihisar Feribot yolunun tren yolu köprüsüne bağlanan kısmına ilave şerit yapılarak trafik sıkışıklığına çözüm getiriliyor. Eskihisar Feribotundan İstanbul istikametine gitmek isteyen araçlar tren yolu üzerindeki köprüye yaklaşım yolunda tek şeridi kullanıyordu. 500 metre kadar olan bu kısımda şerit sayısı 2’ye çıkartılarak bölgedeki trafik sıkışıklığı giderilmiş olacak.

TAŞ DUVAR TEMEL KAZISI YAPILIYOR

Geçtiğimiz yıl Darıca ilçesinde Eskihisar Feribot yolu üzerinde prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidi yapılarak hizmete sunulmuştu. Üstgeçidin yapıldığı yerden tren yolu üzerindeki köprüye yaklaşım yoluna kadar olan kısımda ilave ek şerit yapım çalışmalarına başlandı. İkiye çıkarılacak şerit sayısı ile İstanbul istikametine gitmek için D-100 Karayoluna bağlanacak araçlar ilave şeridi kullanarak trafiği rahatlatacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilave şerit yapılması için taş duvar temel kazısına başlandı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca

31 Oca 2024 - 10:33 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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