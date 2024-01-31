Bedirhan ve Murat’a milli davet

AFERİN ÇOCUKLAR
Kocaelispor’da 19 yaşındaki Bedirhan Yıldız ve Belediye Derincespor’da 18 yaşındaki Murat Arda Ayhan, U19 Millî Takımımızın 10-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosuna çağırıldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 18.00'de, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.