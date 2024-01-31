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Bedirhan ve Murat’a milli davet

Kocaelispor’un genç oyuncusu Bedirhan Yıldız ve Belediye Derincespor’un genç oyuncusu Murat Arda Ayhan, U19 Türkiye Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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AFERİN ÇOCUKLAR

Kocaelispor’da 19 yaşındaki Bedirhan Yıldız ve Belediye Derincespor’da 18 yaşındaki Murat Arda Ayhan, U19 Millî Takımımızın 10-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosuna çağırıldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 18.00'de, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
# Kocaelispor, 2024, eğitim, aday

31 Oca 2024 - 10:36 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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