Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalleler başta olmak üzere, il genelindeki vatandaşların ortak kullanım alanlarında acil yapılması gereken hizmetleri kısa sürede yaparak, mahalleleri güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, A Takımı ekipleri, kırsalda zamanla eskiyen ve yıpranan yön ve trafik levhalarını yeniliyor. Ekipler, kırsal mahallelerde zamanla yıpranan, araçların çarpması sonucu devrilen yön ve trafik levhalarını, sürücülerin sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeniliyor, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, sorumsuz kişilerce duraklara yazılan çirkin yazıları temizleyen ekipler, daha sonra boyama işini gerçekleştiriyor.
LEVHALAR YENİLENDİ
Bu doğrultuda İzmit Kulfallı Mahallesi girişinde bulunan ve üzerine sprey boya ile yazı yazılan yön levhası, A Takımı ekiplerince sökülerek, yenileriyle değiştirildi. Levhaların güzel bir görünüme kavuşturulmasından dolayı mahalle muhtarı ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.