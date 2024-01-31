BÜYÜKAKIN, KÖRFEZ'DE 2 PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların planlandığı özgün bir mimari anlayışını şehirde hâkim kılmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı tamamlanan Körfez Yarımca Kent Meydanı ile 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesini yerinde gördü. Kocaeli genelinde birçok noktaya sosyal yaşam alanları oluşturan ve bunu insan odaklı çalışmalarıyla taçlandıran Büyükşehir Belediyesi, çevre ve peyzaj düzenleme projeleriyle de göz kamaştırıcı işlere imza atmaya devam ediyor. İşte bunlardan ve güzel örneklerinden bir tanesi Körfez’de tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi işbirliğiyle hayata geçen projeyle, yeni bir yaşam alanı oluştu.

Körfezlilere hizmet verecek

Projeyi yerinde gören Başkan Büyükakın’a Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan eşlik etti. 8 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Cami ve meydanın bütünleşmesinin yanı sıra 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda bir adet voleybol-basketbol sahası, oturma grupları, bir adet taksi durağı, totem, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor aletleri de hizmet veriyor. Yarımca Kent Meydanı’nda sağlık ocağı, kafeterya ve kütüphane de Körfezlilere hizmet verecek.

“Güzel bir örneğe imza attı”

Kişi başına düşen 13,5 metrekare yeşil alan miktarıyla dikkatlerini üzerine çeken Kocaeli’nin sanayi kenti imajından yeşilin kalbine dönüşme süreci Büyükşehir Belediyesi tarafından ilmek ilmek dokunmaya devam ediyor. Artık Kocaeli, sanayi şehri imajının geride kaldığı bugünlerde, sınırları içerisinde yeşil alan ve orman alanlarının tahmin edilenden fazla olmasıyla da şaşırtıcı özelliklere sahip. Kent merkezlerinde yeşil alanların artmasıyla birlikte yeni yaşam bölgeleri vatandaşlardan büyük bir memnuniyet görüyor. Başkan Büyükakın’ın talimatlarıyla, yeşil alanlarıyla örnek olacak ve yeni yaşam alanları tasarlayan Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekipleri bu sefer Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde güzel bir örneğe imza attı.

“Yeşilin rengini şehrimize taşımaya devam ediyoruz”

Göz alıcı bir dönüşümle şehrin tamamının çehresini değiştirmek için yoğun bir çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, kent meydanları başta olmak üzere yeşil alanların şehre kazandırılması için her gün yeni bir adım atıyor. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’ni daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için üretilen projelerle aslında yeşil rengi şehre taşıyoruz” diyerek inceleme sonrası şu açıklamayı yaptı: “Büyükşehir Belediyesi olarak kent meydanlarının ve yeşil alanların önemini çok iyi biliyoruz. Elbette şehirlerin kalbi meydanlarda atar ve bu meydanların yeşillendirilmesi şehir sakinlerine nefes aldırır. Bu nedenle, yeşilin rengini şehrimize taşımaya devam ediyoruz.”

“Şehir sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlanıyor”

Körfez’de gerçekleştirilen proje modern tasarımlarla donatılarak, şehir sakinlerine estetik bir deneyim sunmanın yanı sıra sosyal etkileşimi de artırmasıyla da dikkat çekiyor. Yürüyüş yolları, oturma alanları, sanat ve spor yapılarıyla Körfez Yarımca Kent Meydanı ile 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesi gençlerin de uğrak merkezlerinden oldu. 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Körfez ilçeye yeni bir nefes alanı olurken içindeki yeşil alanlarla şehir soluk alıyor. Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeleri daha çağdaş ve çekici hale getirecek peyzaj düzenlemeleri yapmasıyla önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Ayrıca, yeşil alanlar arasında spor alanları gibi aktivite alanları da oluşturularak şehir sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlanıyor.