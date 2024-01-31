Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölcük'te bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuru sıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 64 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
- Asayiş
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu
Gölcük ilçesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda 7 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.