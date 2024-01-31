Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölcük'te bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuru sıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 64 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.