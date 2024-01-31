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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu

Gölcük ilçesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda 7 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu mask

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölcük'te bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuru sıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 64 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

31 Oca 2024 - 10:59 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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