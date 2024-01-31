Türkiye'de kamu hariç tüm sektörlerde çalışan sayısı azalırken kamu çalışanlarının sayısında son 9 ayda yaşanan hızlı artış dikkat çekti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'nin 137. sayısı yayımlandı.

Buna göre, esnaf sayısı son altı ayda daralmaya devam ederken kamu çalışanlarındaki artışlar Mart 2023 sonrasında belirgin şekilde hızlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, ekim ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,1 (488 bin kişi) azaldı, aylık olarak ise yüzde 0,1 (22 bin kişi) arttı. Toplam çalışan sayısı 23 milyon 240 bin oldu.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki yıllık istihdam değişimi yüzde 4,5 (784 bin 473 kişi) azalış yönlü olurken aylık olarak yüzde 0,1 (13 bin 985) oranında arttı.

Diğer taraftan, bu dönemde esnaf sayısında yıllık yüzde 4,1 (106 bin 564 kişi), çiftçi sayısında ise yüzde 2,4 (11 bin 766 kişi) azalış görüldü.

Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında yüzde 0,04 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 0,7 oranında azalış şeklinde oldu.

Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı (4c) ise yıllık olarak yüzde 12,8 (414 bin 384), aylık olarak ise yüzde 0,3 (10 bin 619 kişi) arttı. Böylece kamu çalışanı sayısı 3 milyon 648 bin 375 oldu.

İMALAT-PERAKENDE VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE İSTİHDAM DARALDI

Ekim ayında yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 8,1, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 5,1 daralma kaydedildiği görüldü. Konaklama-yiyecek ve idari ve destek hizmetleri faaliyetleri sektörlerindeki kısmi artış dışında hizmet sektörlerinde de çalışan sayısı geriledi.

Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe güçlü istihdam görünümü yüzde 8,8’lik yıllık artış ile korundu.

DEPREM İLLERİNDE İŞ YERİ SAYISI GERİLEDİ

Ekim ayında iş yeri sayısı en çok artan il 4 bin 902 artışla Antalya oldu. Antalya’yı 2 bin 114 Bursa , 2 bin 066 ile Kocaeli , 1 bin 721 ile Konya ve 1 bin 534 Ankara takip etti.

Oransal değişime bakıldığında ise iş yeri sayısı en hızlı artan il yüzde 11,5 artışla Düzce oldu. Düzce’yi yüzde 6 ile Nevşehir, yüzde 5,3 ile Antalya, yüzde 4,6 ile Sakarya ve yüzde 4,6 ile Tekirdağ takip etti.

Bunun yanı sıra, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta iş yeri sayıları yüzde 20 ve üzerinde gerilerken, deprem bölgesindeki Adana ve Osmaniye dışında diğer tüm illerde de düşüşler gerçekleşti.

Kaynak: SÖZCÜ