AKP İl Başkanı Şahin Talus'un işçilere yüzde 49.5 olarak açıkladığı işçi zammına karşın Körfez Belediyesi'nin diğer belediyelerden farklı olarak yüzde 77 zam yapması farklı yorumlara neden oldu.

"Toplamda yüzde 66,77 zam yapacaktık"

Başkan Söğüt, yıllık enflasyon yüzde 64,77’ydi, artı 2 puan refah payı olduğunu belirterek, "Çalışma arkadaşlarımıza toplamda yüzde 66,77 zam yapacaktık. Hem emekliye hem de asgari ücrete yapılan enflasyon farkı zammını biz de tüm çalışanlarımıza uygulama kararı aldık. Toplam zam oranını yüzde 77,45 olarak gerçekleştirdik. En düşük yevmiyeydi 1.096 TL’ye yükselttik. Evli ve bir çocuk sahibi olan çalışanımızın alacağı en düşük maaş da 31.670 TL oldu. Tabi sorumluluk ücretleri bunun dışında. İkramiyeleri ve bayram paralarını da eklediğimizde çalışanlarımızın giydirilmiş en düşük maaşı da 37.000 TL olmuş oldu” dedi.