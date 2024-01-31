Tarihi geçmiş süt ürünleri toplandı

Kocaeli’de halkın sağlığı ve huzuru noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Rutin denetimlerinin dışında vatandaştan gelen ihbarları da anında değerlendiren zabıta ekipleri, bu bağlamda Gebze’de bir markette yaptığı incelemede son kullanma tarih geçmiş onlarca süt ürünü tespit etti.

ZABITA GÖZ AÇTIRMIYOR

Kent genelindeki marketlerde etiket fiyat uyuşmazlığından son kullanma tarihi geçmiş ürünlere kadar birçok konuda denetimde bulunan Büyükşehir Zabıtası, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere göz açtırmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir markette yaptığı denetimde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti.

ŞİKÂYETLERİNİZİ 153’E BİLDİRİN

Aralarında son kullanma tarihinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş olan süt ürünlerini raflardan toplayan ekipler, söz konusu markete yönelik tutanak hazırladı. Toplanan ürünler ise zabıta ekiplerinin gözetiminde imha edildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak şikâyetlerini bildirmelerini istedi.

ÜRÜNLER TEK TEK İNCELENİYOR

Büyükşehir Zabıtası kent genelinde titiz bir denetim gerçekleştiriyor. Buna göre

market arabası ile dolaşarak tüketim maddelerini sepetlere dolduran ve raf fiyatlarını not alan ekipler daha sonra kasaya gelerek tek tek ürünlerin barkodlarını okutarak fiyatlarını kontrol ediyor. Ayrıca başta dondurulmuş gıdalar olmak üzere satılan ürünlerin son kullanma tarihleri de tek tek inceleniyor.