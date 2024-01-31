Metehan Şahin son yolculuğuna uğurlanacak!

Körfez İlimtepe Hacıosman Mahallesi'nde Metehan Şahin (25), iki gün önce sanayiye gitmek üzere 54 B 8007 plakalı vinç yüklü kamyon ile yola çıktı. Araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle kamyon paramparça oldu, Metehan Şahin ise araçta sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, Metehan Şahir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler tarafından Metehan Şahin’in cansız bedeni uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı.

TOPRAĞA VERİLECEK

İzmit Bekirdere Mahallesi Emel Sokak adresinde oturan 25 yaşındaki Metehan Şahin’in ölümü tüm yakınlarını ve tanıyanlarını gözyaşlarına boğdu. 1 çocuk babası olan Metehan Şahin bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Metehan Şahin, bugün Bahar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek. Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma ise sürüyor.