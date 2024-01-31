BAŞKAN TAŞTAN: "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kim?"

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan. "Zammı, maaşları verecek, Belediyeleri yönetenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları dururken zammı AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus açıklaması normal midir? İşçilerine verilecek zammı açıklaması gereken Belediye yöneten Belediye Başkanları olmalıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Talus mu yoksa Tahir Büyükakın mı?

BELEDİYE İŞÇİLERİNE LÜTUFMUŞ GİBİ ZAM YAPTILAR

Kocaeli Belediyeleri zam açıklamasını değerlendiren Taştan şunları söyledi “Reel enflasyonun %100'lere devletin yeniden değerleme oranının %58 açıklandığı yerde her türlü harca vergi gelirlerine yeniden değerleme oranında zam yapılmıştır. Vergi Gelirleri bu kadar artarken bu vergi gelirlerinin işçiye yansıması aynı şekilde olmuyor. Asgari ücretliye %49 yapılan zam zaten zaruri olan aynı oran Sanki bir lütufmuş gibi işçiye yansıtılmıştır. Bundan sonra bir miktar seyyanen göstermelik zam yapılır bu da büyük bir olaymış gibi basına yansıtılır.

Yeniden Refah Partisi olarak Belediye Seçimleri sonrasında yönetime geldiğimizde Gerçek enflasyon oranında %100 zam yapacağız.