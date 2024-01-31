2023 yılında 12 milyon 828 bin TL vergi cezası kesildi

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, bugün Burhan Kasım Meclis Salonu’nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in başkanlık yaptığı toplantının konuğu ise Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin oldu. Meclis toplantısı, Osman Eşgin’in sunumu ile başladı.

“İNŞAATIMIZ DEVAM EDİYOR”

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yeni binasını tanıtarak sözlerine başlayan Eşgin, “Binamızın inşaatımı devam ediyor. Yaklaşık iki buçuk seneye binamızı teslim alacağız. Kocaeli’ye kalıcı bir vergi dairesi kazandıracağız böylece. Kocaeli’de 140 bin mükellefimiz var. Kocaeli, yıllar içinde büyüyen bir şehir olma özelliğini koruyor. İlimiz, 2023 yılında yüzde 94,87’lik tahsilat oranı ile birinci sırada yer aldı. Kocaeli iş dünyamıza ve odamıza bu anlamda teşekkür ediyorum. 2023 yılında 2 bin 300 BİMER, CİMER üzerinden yaptığımız denetimler olmak üzere toplamda 5 bin 754 denetim yaptık. Denetimlerde ise 12 milyon 828 bin TL vergi cezası kesildi.

‘KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE’

31 Ağustos tarihinden itibaren vergi denetimlerinde 1023 mükellef denetledik ve 180 milyon matrah farkı tespit ettik. Kayıt dışı ekonomi ile ilgili mücadele konusunda odamız ile de istişare içerisindeyiz. KDV iade rakamlarımız sürekli artış içerisinde, dolayısıyla Kocaeli bir ihracat şehri artan ihracat rakamlarına göre iadelerimiz artıyor. 2023 yılında 44 bin 730 iade talebinin 41 bin 625’i iade edildi. İşletmelerimize tavsiyem düzenli iade talebinde bulunuyorsanız muhasebe birimlerinde bunu takip edecek bir arkadaşınız olsun” ifadelerini kullandı.