CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Mustafa Sarıgül’ün Ordu’dan aday olmayı sıcak baktığı bugün Ordu 'nun yerel gazetelerinde öne sürüldü. Sarıgül'ün birkaç gün önce CHP Ordu heyetiyle yaptığı görüşmede, “Ordu için hazırım, benim açımdan hiçbir engel yok yeter ki Genel Başkanım Özgür Özel onaylasın” dediği öğrenildi. CHP İl başkanlığı tarafından bir kaç gün önce yapılan açıklamada Sarıgül’ün belediye başkanı olduğu dönemde her fırsatta söylediği ‘Türküm, Doğruyum, Orduluyum’ cümlesi hatırlatılmıştı.
31 Oca 2024 - 12:14- Siyaset Güncelleme:
Mustafa Sarıgül, Kocaeli'ye niyetlendi Ordu'ya gitti!
Adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adaylığı için geçen Mustafa Sarıgül'ün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı öğrenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.