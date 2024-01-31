Mustafa Sarıgül, Kocaeli'ye niyetlendi Ordu'ya gitti!

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Mustafa Sarıgül’ün Ordu’dan aday olmayı sıcak baktığı bugün Ordu 'nun yerel gazetelerinde öne sürüldü. Sarıgül'ün birkaç gün önce CHP Ordu heyetiyle yaptığı görüşmede, “Ordu için hazırım, benim açımdan hiçbir engel yok yeter ki Genel Başkanım Özgür Özel onaylasın” dediği öğrenildi. CHP İl başkanlığı tarafından bir kaç gün önce yapılan açıklamada Sarıgül’ün belediye başkanı olduğu dönemde her fırsatta söylediği ‘Türküm, Doğruyum, Orduluyum’ cümlesi hatırlatılmıştı.