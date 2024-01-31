Haydi Körfez’im 3’te 3 yapalım

İLK MAÇI 2-0 KAZANMIŞTIK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, Adanaspor ile cumartesi günü sahasında bir araya gelecek. Yeşil - Siyahlılar, ilk devrede oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmış ve sahadan 3 puanla ayrılmıştı. 1 Eylül’de oynanan karşılaşmada, galibiyeti getiren golleri, Yusuf Cihat Çelik ve Barış Alıcı kaydetmişti.
SERİNİN DEVAMI İÇİN SALDIR KÖRFEZ!
Kocaelispor, lider Eyüpspor’u ve Altay’ı mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Temsilcimiz sahasında Eyüpspor’u 2-1, deplasmanda ise Altay’ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet serisinin devamı için Adanaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, tıpkı ilk devredeki gibi rahat bir karşılaşma oynayıp galip gelmek istiyor. Süper Lig için tamamen motive olan futbolcularımız, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Babakemal - Adanaspor maçından endişe duymayın arkadaşlar..biz zaten kötüyüz, iyi olsak ta ya şansımız izin vermez yada hakemler..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.