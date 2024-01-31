Haydi Körfez’im 3’te 3 yapalım

İLK MAÇI 2-0 KAZANMIŞTIK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, Adanaspor ile cumartesi günü sahasında bir araya gelecek. Yeşil - Siyahlılar, ilk devrede oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmış ve sahadan 3 puanla ayrılmıştı. 1 Eylül’de oynanan karşılaşmada, galibiyeti getiren golleri, Yusuf Cihat Çelik ve Barış Alıcı kaydetmişti.

SERİNİN DEVAMI İÇİN SALDIR KÖRFEZ!

Kocaelispor, lider Eyüpspor’u ve Altay’ı mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Temsilcimiz sahasında Eyüpspor’u 2-1, deplasmanda ise Altay’ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet serisinin devamı için Adanaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, tıpkı ilk devredeki gibi rahat bir karşılaşma oynayıp galip gelmek istiyor. Süper Lig için tamamen motive olan futbolcularımız, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.