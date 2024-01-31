31 Oca 2024 - 12:43- Spor G:

Orta sahaya yeni aday Hatay’dan MEHDİ BIUDJEMA

Dış transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor’da gündem 8 numara transferi. Temsilcimizde yeni aday: Hatayspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Orta sahaya yeni aday Hatay’dan MEHDİ BIUDJEMA mask

HATAYSPOR’DA OYNUYOR

Kocaelispor dış transferde 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor. Mert Hakan Yandaş, Adem Ljajic, Hakan Arslan, Ulvestad, Andrei Artean derken rota şimdi de Hataysporlu futbolcu Mehdi Boudjemaa’ya çevrildi. Kocaelispor, Cezayir asıllı Fransız oyuncu ile görüşmelere başladı.

SAĞLAM ONAY

Yeşil siyahlılar gündemine son olarak Süper Lig takımlarından Hatayspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa’yı gündemine aldı. 1998 Fransa Cergy doğumlu olan futbolcu bu sezon 3 maçta sahaya çıktı. Mehdi geçtiğimiz 2 sezonda ise yine Hatay ekibi ise 48 maçta forma giydi. Cezayir asıllı futbolcu için Ertuğrul Sağlam’ın da onayının alındığı öğrenildi.
# Kocaelispor, Adem Ljajic

31 Oca 2024 - 12:43 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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