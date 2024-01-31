Orta sahaya yeni aday Hatay’dan MEHDİ BIUDJEMA

HATAYSPOR’DA OYNUYOR
Kocaelispor dış transferde 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor. Mert Hakan Yandaş, Adem Ljajic, Hakan Arslan, Ulvestad, Andrei Artean derken rota şimdi de Hataysporlu futbolcu Mehdi Boudjemaa’ya çevrildi. Kocaelispor, Cezayir asıllı Fransız oyuncu ile görüşmelere başladı.
SAĞLAM ONAY
Yeşil siyahlılar gündemine son olarak Süper Lig takımlarından Hatayspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa’yı gündemine aldı. 1998 Fransa Cergy doğumlu olan futbolcu bu sezon 3 maçta sahaya çıktı. Mehdi geçtiğimiz 2 sezonda ise yine Hatay ekibi ise 48 maçta forma giydi. Cezayir asıllı futbolcu için Ertuğrul Sağlam’ın da onayının alındığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.