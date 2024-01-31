Orta sahaya yeni aday Hatay’dan MEHDİ BIUDJEMA

HATAYSPOR’DA OYNUYOR

Kocaelispor dış transferde 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor. Mert Hakan Yandaş, Adem Ljajic, Hakan Arslan, Ulvestad, Andrei Artean derken rota şimdi de Hataysporlu futbolcu Mehdi Boudjemaa’ya çevrildi. Kocaelispor, Cezayir asıllı Fransız oyuncu ile görüşmelere başladı.

SAĞLAM ONAY

Yeşil siyahlılar gündemine son olarak Süper Lig takımlarından Hatayspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa’yı gündemine aldı. 1998 Fransa Cergy doğumlu olan futbolcu bu sezon 3 maçta sahaya çıktı. Mehdi geçtiğimiz 2 sezonda ise yine Hatay ekibi ise 48 maçta forma giydi. Cezayir asıllı futbolcu için Ertuğrul Sağlam’ın da onayının alındığı öğrenildi.