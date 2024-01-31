Gölcük’te derbi hazırlıkları başladı

YEŞİL TAKIM KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor iki gün iznin ardından derbi hazırlıklarına Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde başladı. Antrenmanda Rejenerasyon koşusu, mobilizasyon, core çalışmaları ve dar alanda çift kale maçı yaptı. Çift kale maçında ise yeşil takım siyah takımı 4-2'lik skorla kazandı.

SERBAY İLE EVREN ÇIKMADI

Kırmızı Siyahlılar derbi hazırlıklarına başlarken antrenmana Serbay Yağız ile Evren Kilerci sakatlıkları nedeni ile katılamadı. Serbay Yağız’da alt adale (kaft) yırtık olması sebebi ile Kullarspor maçında forma giyemezken, Evren Kilerci’de ise arka üst uylukta yoğunlaşma sebebi ile dinlendirildi.