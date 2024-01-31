Gölcük’te derbi hazırlıkları başladı

YEŞİL TAKIM KAZANDI
Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor iki gün iznin ardından derbi hazırlıklarına Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde başladı. Antrenmanda Rejenerasyon koşusu, mobilizasyon, core çalışmaları ve dar alanda çift kale maçı yaptı. Çift kale maçında ise yeşil takım siyah takımı 4-2'lik skorla kazandı.
SERBAY İLE EVREN ÇIKMADI
Kırmızı Siyahlılar derbi hazırlıklarına başlarken antrenmana Serbay Yağız ile Evren Kilerci sakatlıkları nedeni ile katılamadı. Serbay Yağız’da alt adale (kaft) yırtık olması sebebi ile Kullarspor maçında forma giyemezken, Evren Kilerci’de ise arka üst uylukta yoğunlaşma sebebi ile dinlendirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.