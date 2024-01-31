Kızartma yağı tekrar kullanılır mı?

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, sebze ve patates kızartması yağının israf olmaması düşüncesiyle biriktirilip, birkaç kez kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Manavoğlu, "Bazı tüketiciler kızartma yağını tekrar tekrar kullanıyor. Yağın tekrardan kullanımının sağlığa olumsuz etkileri var. Kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Mide bulantısı, ishal olabilir. Bir süre sonra kanser riskine yol açabilir" dedi.

"PATATESTE 3 KEZ, SEBZELERDE 2 KEZ KULLANILABİLİR"

Sıvı yağın patates kızartmasında en fazla 3 defa kullanılması gerektiğini belirten Manavoğlu, "Kabak, patlıcan gibi sebze kızartmasında en fazla 2 kez kullanılabilir. Balık kızartması yapıldıysa da tekrar kullanmamamız gerekiyor. Un eklenerek yapılan kızartma yağı 1 defa kullanılmalı" diye konuştu.