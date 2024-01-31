Sahra ve Azra da milli gururumuz oldu

SEZER: FUTBOLCU KIZLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ
Spora tam destek veren Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer açıklamada bulunurken “U-13 Kız Millî Takımımızın hazırlık kampına katılan, gelecekte milli takımımızda yer alacak olan, Kavaklı Kız Futbol Takımı'nda yetişen başarılı futbolcularımız Pınar Sahra Semizoğlu ve Azra Denkçioğlu'nu, yetişmelerinde büyük emekleri olan saygıdeğer ailesini ve Teknik Direktör Hasan Alemdar’ı tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.