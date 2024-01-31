31 Oca 2024 - 12:47- Spor G:

Sahra ve Azra da milli gururumuz oldu

Türk katın Futboluna bir çok yıldız yetiştiren Hasan Alemdaroğlu ve Özge Arslan, iki isme daha imza attı. Başkan Sezer de bizzat kutlama mesajı yayınladı

Hakan Yağcıoğlu
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SEZER: FUTBOLCU KIZLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Spora tam destek veren Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer açıklamada bulunurken “U-13 Kız Millî Takımımızın hazırlık kampına katılan, gelecekte milli takımımızda yer alacak olan, Kavaklı Kız Futbol Takımı'nda yetişen başarılı futbolcularımız Pınar Sahra Semizoğlu ve Azra Denkçioğlu'nu, yetişmelerinde büyük emekleri olan saygıdeğer ailesini ve Teknik Direktör Hasan Alemdar’ı tebrik ediyorum” dedi.
# büyük, Futbol

31 Oca 2024 - 12:47 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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