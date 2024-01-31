31 Oca 2024 - 12:47- Spor

Sahra ve Azra da milli gururumuz oldu

Türk katın Futboluna bir çok yıldız yetiştiren Hasan Alemdaroğlu ve Özge Arslan, iki isme daha imza attı. Başkan Sezer de bizzat kutlama mesajı yayınladı