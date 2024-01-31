Bulut: "Vergiler Kocaeli içinde kalmalı"

Kocaeli Ticaret Odası Ocak ayı meclis toplantısı bugün KOTO’da bulunan Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yılın ilk meclisinde 6 gündem maddesi görüşüldü. Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin’in konuk olarak katıldığı meclis toplantısına Hüseyin Gezer başkanlık yaptı.

“İLAVE SIKILAŞTIRMA ÖNLEMİ ALINACAK”

KOTO Başkanı Necmi Bulut, “ Merkez Bankası para politikası kurulu, yılın ilk toplantısında da artış serisine devam ederek politika faizini %45’e yükseltti. Bu arada, enflasyonu düşürme hedefi bakımından faiz yükseltme sürecinin tamamlandığı ama koşulların gerektirmesi halinde ilave sıkılaştırma önlemi alınacağı açıklandı. Yerel seçimlere kadar ihtiyatlı tutum sergileyen yabancı finans çevrelerinin ekonomi yönetimi ve uygulamalarına dair olumlu yorumlarıyla ülke risk primi göstergesi olan 5 yıllık CDS 280-320 bandına geriledi. Bu durum, dış finansmana erişim imkan ve maliyetleri bakımından olumlu bir gelişmedir. Devamını umuyoruz.

“BEYAZ EŞYA VE KONUTTA SATIŞLAR ZAYIF”

Sanayi üretimi, Kasım ayında aylık %1,4 azalırken yıllık %0,2 arttı.Kasım verilerine göre işsizlik oranı önceki aya göre 0,4 puan arttı ve %9 oldu. Genç işsizlik oranı %16,5; atıl işsizlik oranı %22,7 oldu. Aralık ayında TÜFE aylık %2,93; Yİ-ÜFE ise, aylık %1,14 arttı. Üç temel sektörden otomotivde satışlar artarken beyaz eşya ve özellikle konutta satışlar zayıf seyretmektedir. 2023 yılı tamamında beyaz eşya üretimi %1ve ihracatı %10 azalırken yurt içi satışlar %14 arttı. Aralık verilerine göre konut satışları, yıllık %33,4, ipotekli satışlar %72,3 ve yabancılara satışlar %67,7 azaldı. Böylece 2023 tamamında konut satışları %17 gerilemiş oldu. 2023 yılı tamamı için otomotiv satışları %55, üretim %9 ve ihracat %5 arttı.

“VERGİLERİMİZ BU İLDE KALMALI”

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı İlimiz ihracatı bir önce ki yıla kıyasla %0.3 artışla 30 milyar 716 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İstanbul’dan sonra 2. Sırada yer almaktayız. Toplam Türkiye ihracatının yüzde 12’si ise ilimizden üretim yapan firmalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu vesile ile; Kocaeli’de üreten ve bu şehrin kaynaklarını kullanan işletmelerin ödediği vergilerin yine bu ilde harcanması konusunda talebimizi yinelemek istiyorum” şeklinde konuştu.