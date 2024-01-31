AKP Derince’de Hüseyin Gezer’in ismi ön planda mı?

Mevcut başkan Zeki Aygün’ün yanı sıra Adnan Pala, İbrahim Şirin, Merve Karabayır, Öztekin Kaşukçi ve Recep Kemal Akyürek aday adaylığı için başvurmuştu. Alınan bilgiye göre Anadolu Eczanesi sahibi ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in isminin Derince Belediye Başkan adaylığı için ön planda olduğu öğrenildi.
Hüseyin Gezer'e Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) eski rektörü ve AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü'nün desteklediği iddia edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Hakan - Sertif gelecek derincenin derdi bitecekkk
Bedrettin Köse - Daha neler
Ali - Aygün ile devam denilecek
Seçmenin Yorumu - Yanlış tesbit,
Recep aday olur,1.Başkan yardımcısıda ağbisi Mahir Akyürek,gerçi Derincede AKP'den kim çıkarsa çıksın, bişey değişmeyecek,
Derince bu dönem Sertif Gökçe'nin,görünen o.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.