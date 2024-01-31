31 Oca 2024 - 13:28- Siyaset G:

AKP Derince’de Hüseyin Gezer’in ismi ön planda mı?

AKP Derince’de seçim süreci devam ederken; belediye başkanı kimin olacağı merak ediliyor.

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AKP Derince’de Hüseyin Gezer’in ismi ön planda mı? mask

Mevcut başkan Zeki Aygün’ün yanı sıra Adnan Pala, İbrahim Şirin, Merve Karabayır, Öztekin Kaşukçi ve Recep Kemal Akyürek aday adaylığı için başvurmuştu. Alınan bilgiye göre Anadolu Eczanesi sahibi ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in isminin Derince Belediye Başkan adaylığı için ön planda olduğu öğrenildi. 

Hüseyin Gezer'e Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) eski rektörü ve AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü'nün desteklediği iddia edildi
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31 Oca 2024 - 13:28 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(4)
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Seçmenin Yorumu - @Ali 01 nolu yoruma cevabı: Yanlış tesbit,

Recep aday olur,1.Başkan yardımcısıda ağbisi Mahir Akyürek,gerçi Derincede AKP'den kim çıkarsa çıksın, bişey değişmeyecek,

Derince bu dönem Sertif Gökçe'nin,görünen o.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 14:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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