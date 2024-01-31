31 Oca 2024 - 13:48 - Siyaset

Cumartesi günü yapılacak aday tanıtımına Erdoğan gelecek mi?

AKP Genel Merkezinde, il ve ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Üst kurulda görüşülen adaylar henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmadı.