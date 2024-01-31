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Cumartesi günü yapılacak aday tanıtımına Erdoğan gelecek mi?

AKP Genel Merkezinde, il ve ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Üst kurulda görüşülen adaylar henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmadı.

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Cumartesi günü yapılacak aday tanıtımına Erdoğan gelecek mi? mask

CUMARTESİ ERDOĞAN GELECEK Mİ?

AKP'nin Cumartesi günü ilimizde aday tanıtım töreni düzenleyeceği ve belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacağını iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelebileceği konuşulurken Erdoğan'ın gelmemesi durumunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz aday tanıtımına katılması bekleniyor.
# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP, aday

31 Oca 2024 - 13:48 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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