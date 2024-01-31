Cumartesi günü yapılacak aday tanıtımına Erdoğan gelecek mi?

CUMARTESİ ERDOĞAN GELECEK Mİ?
AKP'nin Cumartesi günü ilimizde aday tanıtım töreni düzenleyeceği ve belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacağını iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelebileceği konuşulurken Erdoğan'ın gelmemesi durumunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz aday tanıtımına katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.