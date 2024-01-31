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Oğuzhan Keleş’e önemli görev

TOBB İnşaat Mühendisleri Meclisi’nin yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste ilimizi temsilen Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş de yer aldı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan İnşaat Müteahhitleri Meclisi’nde önceki gün yeni seçim yapıldı. Mecliste ilimizden de bir isim yer aldı. Uzun süredir Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Oğuzhan Keleş kentimizi temsilen mecliste yer aldı. TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclisi’nin yeni yönetimi ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdi.

“BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Toplantının ardından bir açıklama yapan Oğuzhan Keleş, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnşaat Müteahhitleri Meclisi’mizde Kocaeli’yi temsilen seçilerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Meclis başkanlığına seçilen Tahir Tellioğlu başkanımızı tebrik eder, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunarız. Sektörümüz için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılının inşası için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu. 

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31 Oca 2024 - 14:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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