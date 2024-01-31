CHP Kocaeli Büyükşehir adayı yarın açıklanacak!

Kentte en çok merak edilen konu CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacak. Adı Kocaeli Büyükşehir adaylığıyla geçen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ordu Büyükşehir adayı olacağının öğrenilmesinin ardından aday olabilecek diğer isimler yeniden gündeme geldi. Parti kaynaklarından CHP Kocaeli Büyükşehir adayının bir aksilik olmazsa yarın ilan edileceği öğrenildi.

ATASOY BİLGİN VE KERAMETTİN GENÇTÜRK

CHP Kocaeli Büyükşehir için resmi başvuruyu yapan tek isim Keramettin Gençtürk. Ancak başka isimler de gündemde. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezine ziyarette bulunan CHP Derince Eski İlçe Başkanı Atasoy Bilgin'in adı da büyükşehir adaylığı için geçmiş olsa da parti de büyük bir heyecan yaratmadığı için düşük ihtimalli görünüyor.

MUHTEMEL ADAY YILDIZLI

Yarın açıklanacak isimle ilgili ise en güçlü adayın CHP Kocaeli Milletvekili ve eski İl Başkanı olan Harun Özgür Yıldızlı olduğu da edinilen bilgiler arasında.