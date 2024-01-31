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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli adaylarını neden açıklamıyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019’da yapılan belediye başkanlığı seçiminde Kocaeli adaylarını 12 Ocak 2019’da açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli adaylarını neden açıklamıyor? mask

Erdoğan, 31 Mart 2023’te yapılacak seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı dışında ilçe belediye başkan adaylarını henüz açılamadı. Geçen seçimlere göre aradan 20 gün geçmesine rağmen Kocaeli adaylarını hala açıklamaması merak konusu oldu.
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31 Oca 2024 - 15:05 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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