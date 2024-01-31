Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli adaylarını neden açıklamıyor?

Erdoğan, 31 Mart 2023’te yapılacak seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı dışında ilçe belediye başkan adaylarını henüz açılamadı. Geçen seçimlere göre aradan 20 gün geçmesine rağmen Kocaeli adaylarını hala açıklamaması merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.