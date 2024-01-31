Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli adaylarını neden açıklamıyor?

Erdoğan, 31 Mart 2023’te yapılacak seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı dışında ilçe belediye başkan adaylarını henüz açılamadı. Geçen seçimlere göre aradan 20 gün geçmesine rağmen Kocaeli adaylarını hala açıklamaması merak konusu oldu.