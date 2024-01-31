Gölcük'te apartman dairesi mahkemeden satılık

T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/45 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy, 293 Ada, 1 Parsel, 2 / ZEMİN / - (Bağ.Böl.No.4) Nolu B ...

Adresi : Gölcük İlçesi Saraylı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 80 m2

Arsa Payı : 1/60

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Saraylı 293 ada, 1 parsel, 2. Blok, 4 nolu taşınmaz Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılan Afetzede Kalıcı Konutlarındandır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, DÖNGEL Mahalle/Köy, 580 Ada, 1 Parsel, 2.534,84 m2 Ars Vasfındaki Taşınm ...

Adresi : Başiskele İlçesi Döngel Mahallesi Başiskele/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.534,84 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 3 kat, TAKS-0,30 ve KAKS-0,90 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.069.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, DÖNGEL Mahalle/Köy, 591 Ada, 5 Parsel, 1.127,58 m2Arsa Vasfındaki Taşınm ...

Adresi : Başiskele İlçesi Döngel MahallesiBaşiskele/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.127,58 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 3 kat, TAKS-0,30 ve KAKS-0,90 olmak üzere ?Konut Alanında? kalmaktadır.

Kıymeti : 1.691.370,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:33

24/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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