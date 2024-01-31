Gölcük'te apartman dairesi icradan satılık

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

2023/167 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/167 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ÖRCÜN Ş. Mahalle/Köy, 102 Ada, 14 Parsel, 3 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağıms ...

Adresi : Donanma Mah.Anafartalar Cad.No:87/3-Gölcük/Kocaeli Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 213,35 m2

Arsa Payı : 21048/153600

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS=0.40

KAKS= 1.20 olmak üzere Konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:15

29/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.