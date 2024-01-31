Sanayi esnafından Selvi’ye sıcak karşılama

“TARİHİ BİR SEÇİM OLACAK”

Bir genç siyasetçi olarak gittiği her yerde samimi ve içten bir şekilde karşılanan Selvi, buluştuğu Yarımca Sanayi Sitesi esnafının taleplerini dinledikten sonra “31 Mart seçimleri Türkiye için tarihi nitelikte bir seçim olacak. Bu önemli seçimi inşallah AK Parti’miz belirleyeceği aday ve Cumhur İttifakı’mızın tüm bileşenlerinin desteği ile yine kazanacaktır” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKIMIZ HİZMET RUHUNU YANSITIYOR”

Körfez ilçesinde Cumhur İttifakı partileri olan AK Parti, MHP ve BBP’nin uyumlu bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Selvi, şöyle konuştu: “Milletimiz bu güçlü birlikteliğe bölgemizde yine yönetim yetkisi verecektir. Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin onayını alan isim kim olursa olsun teşkilatımızın ve ittifakımızın desteği ile 31 Mart akşamı ilçemizin yeni başkanı olacaktır.”