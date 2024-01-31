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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 5500 Sözleşmeli Personel alınacak.

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Adaylar tercihlerini 31 Ocak - 7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
 

Ziraat Mühendisi982
Veteriner Hekim652
Gıda Mühendisi193
Orman Mühendisi81
Su Ürünleri Mühendisi107
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi18
Harita Mühendisi15
Bilgisayar Mühendisi6
İnşaat Mühendisi6
Kimya Mühendisi14
Biolog33
Laborant56
Gemi Adamı2
Büro Personeli1088
Orman Muhafaza Memuru162
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi155
Destek Personeli (Şoför)487
Destek Personeli (Aşçı)10
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)1433
Genel Toplam5500



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# Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli, personel alımı, 2024

31 Oca 2024 - 15:31 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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