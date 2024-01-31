31 Oca 2024 - 15:31 - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 5500 Sözleşmeli Personel alınacak.