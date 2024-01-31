Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Adaylar tercihlerini 31 Ocak - 7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
|Ziraat Mühendisi
|982
|Veteriner Hekim
|652
|Gıda Mühendisi
|193
|Orman Mühendisi
|81
|Su Ürünleri Mühendisi
|107
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
|18
|Harita Mühendisi
|15
|Bilgisayar Mühendisi
|6
|İnşaat Mühendisi
|6
|Kimya Mühendisi
|14
|Biolog
|33
|Laborant
|56
|Gemi Adamı
|2
|Büro Personeli
|1088
|Orman Muhafaza Memuru
|162
|Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
|155
|Destek Personeli (Şoför)
|487
|Destek Personeli (Aşçı)
|10
|Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
|1433
|Genel Toplam
|5500
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.