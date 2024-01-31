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LPG tankı patladı, bir işçi yaralandı

Gebze ilçesindeki patlayan LPG tankı sebebiyle bir işçi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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LPG tankı patladı, bir işçi yaralandı mask

Olay, sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'ta bulunan yüzey kumlama ve boyama atölyesinde meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen LPG tankı henüz belirlenemeyen sebeple patladı. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgeye ayrıca jandarma ekipleri de sevk edildi. Patlama sebebiyle yüzünden hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# inceleme

31 Oca 2024 - 15:34 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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