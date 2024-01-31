ADD İzmit Prof. Dr. Muammer Aksoy'u 34. yıldönümünde andı

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı olan Prof. Dr. Muammer Aksoy'u katledilişinin 34. yılında İzmit Şube binasında andı. Programda basın açıklaması yapan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz: "Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından Muammer Aksoy'u katledilişinin 34. yılında saygıyla anıyoruz. Faşizmi dinci radikalizimin ve emperyalizmin rahatsız etmiştir. Bu yüzdendir ki Muammer Aksoy hedef seçilmesi tesadüf değildir. Onu katledenler ülkenin çağdaş, demokratik, hukuk devleti olmasını istemiyenlerdir. Onu katledenler bu siyasi cinayetin önünü açarak sonraki Devrim şehitlerimize karşı yapılacak olan katliamlara zemin hazırlayan dinci işbirlikçi, faşist çetelerdir. Onları yönlendiren Emperyalizmdir.

ONUN BIRAKTIĞI YERDEN

Başta Muammer Aksoy olmak üzere Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hamletioğlu, Çetin Emeç, Turan Dursun ve daha bir çok devrimcinin canına kast eden bu saldırıların Özünde Mustafa Kemal Atatürk'e onun kurduğu laik demokratik hukuk devletine ve Türkiye Cumhuriyetine karşı yapılmıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği kuruluşundan 8 ay sonra 31 Ocak 1990 yılında evinin önünde katledildi onurun devrimciliğin Atatürkçülüğün simgeleşmiş kimliği Muammer Aksoy'u rahmetle, minnetle ve şükranla anarken herkes bilsin ki Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve tüm mensupları bu mücadeleyi, onun bıraktığı yerden yılmadan yorulmadan kesintisiz devam edecektir. " ifadelerini kullandı.