BAŞİSKELE’YE FARKLI VE ÖZEL ANA OKULU : BATIŞEHİR

Türkiye’ de 15 şubesi bulunan ve İnci Yıldız METE tarafından hayata geçirilen İnci Yıldız Mete Eğitim Kurumları ve Batışehir Koleji Anaokulları Kocaeli Başiskele ye geliyor. Şubat ayında eğitim öğretime başlayacak olan Batışehir Koleji Anaokulu deneyimli öğretmen ve yönetici kadrosu ile dikkat çekiyor. Eğitimci bir Kurucu ile 25 yıl önce hayata geçen İnci Yıldız Eğitim Kurumları ve Batışehir Koleji Anaokulları #gelecegesozumuz var diyerek çeyrek asrı devirdi.

Montessori Eğitim Yönetimi ile eğitim sürecinin yönetildiği anaokullarında 15 farklı branş dikkat çekiyor. Golf, Robotik Kodlama, Stem, Jimnastik, Bale,Modern Dans, Akıl Oyunları, Satranç, Görsel Sanatlar, Drama, Halk Oyunları,Okçuluk, Müzik ve Ekoloji Tarım Atölyeleri program içerisinde uygulanıyor. Tam zamanlı İngilizce eğitimi de Montessori Eğitim Yönetimi sürecinin içerisine dahil edilmiş olması dikkat çekiyor. 1,5 dönüm arazi üzerinde bulunan Başiskele Kampüsü ayrıca kapalı alanda bulunan bir de Kış Bahçesine sahip. Doğa Okulu olarak tüm yaş gruplarını bünyesinde bulunduracak olan kampüs Başiskele Belediyesinin karşısında bulunuyor.

ERKEN KAYIT AVATAJLARI ile kayıt görüşmelerinin başladığı Başiskele Kampüsünü ziyaret etmek isteyenler için; 0262 346 61 60 - 0533 368 81 41 Kurucu İnci Yıldız Mete Kocaeli’ de 4 kampüs olma hedefimize dair görüşmelerimiz devam ediyor. Başiskele ile ilk adımımızı atmış bulunuyoruz.