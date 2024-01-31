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BTP Dilovası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Dilovası Belediye Başkan Adayı Tunay Yıldırım Dilovası'ndaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek,yerel seçim öncesi kendilerine destek istediler

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Esnaf ve vatandaşların ilgi gösterdiği başkan adaylarına,yerel seçimlerde kendilerine tam destek vereceklerini,mevcut iktidarın miadının dolduğunu ve belediye yönetiminden memnun olmadıklarını,zaten bir arayış içinde olup yeni bir seçenekle karşı karşıya olmaktan memnun kaldıklarını dile getirdiler

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can gençlere `genel başkanımız Hüseyin Baş'ın sizlere selamı var partimize ve belediye başkan adaylarına destek çıkmalarını söylediğini ifade etti

Gençler ise Genel Başkan Hüseyin Baş`ı sosyal medyadan takip ederek,söylemlerini doğru bulduklarını ve kendilerine tam destek vereceklerinin sözünü verdiler

Tunay Yıldırım ise Dilovası'nın sorularını çok iyi bildiğini ve seçildiği zaman Büyükşehir ile ortak çalışıp Dilovası ilçemize doğru hizmetler yapacağını dile getirdi

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31 Oca 2024 - 16:24 - Siyaset

Mahreç  İrem Güler

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