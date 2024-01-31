BTP Dilovası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Esnaf ve vatandaşların ilgi gösterdiği başkan adaylarına,yerel seçimlerde kendilerine tam destek vereceklerini,mevcut iktidarın miadının dolduğunu ve belediye yönetiminden memnun olmadıklarını,zaten bir arayış içinde olup yeni bir seçenekle karşı karşıya olmaktan memnun kaldıklarını dile getirdiler
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can gençlere `genel başkanımız Hüseyin Baş'ın sizlere selamı var partimize ve belediye başkan adaylarına destek çıkmalarını söylediğini ifade etti
Gençler ise Genel Başkan Hüseyin Baş`ı sosyal medyadan takip ederek,söylemlerini doğru bulduklarını ve kendilerine tam destek vereceklerinin sözünü verdiler
Tunay Yıldırım ise Dilovası'nın sorularını çok iyi bildiğini ve seçildiği zaman Büyükşehir ile ortak çalışıp Dilovası ilçemize doğru hizmetler yapacağını dile getirdi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.