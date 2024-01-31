İzmit Belediyespor Güreş Okulu’na kayıtlar devam ediyor

Genç sporcuların yetişmesi adına altyapıya büyük önem veren İzmit Belediyespor, Güreş Okulu’ndaki eğitimlere devam ediyor. Alikahya Atatürk Spor Salonu’ndaki güreş antrenmanlarına katılım her geçen gün artıyor. Yetenekli sporcuların İzmit Belediyespor Güreş Takımı bünyesinde müsabakalara katılması için açılan kurslara kayıtlar sürüyor.
DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTEYENLER
İzmit Belediyespor Güreş Okulu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri 16.00-18.00 saatleri arasında 8-15 yaş çocuk ve 15-23 yaş genç grubunda antrenmanlara devam ediyor. Güreş Okulu antrenmanlarında yer almak isteyenler İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünden ve 0531 849 12 57 numarasından detaylı bilgi alabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.