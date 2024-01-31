Eski Kocaelisporlu futbolcu Derince'yi yıktı: 0-1

Hakemler: Ahmet Ecevit, Orhan Timurtaş, Şükrü Mert
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Alpay Çelebi, Volkan Altınsoy, Hüseyin Karabey (Tarık Mayhoş dk. 87), Alperen Pak, Murat Arda Ayhan (Erdi Can Şehit dk. 57), Okan Baydemir (Melik Derin dk. 87), Ömer Faruk Çalışkan (Eren Bayraktar dk. 90+3), Taha Aydınlı (Ege Özkayımoğlu dk. 57), Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu
İskenderunspor: Ömercan Avci, Ahmet Sivri (Göktan Işılak dk. 67), Bertul Kocabaş (Muhammed Emin Ergin dk. 85), Kutay Yokuşlu, Mertan Caner Öztürk (Hamza Küçükköylü dk. 76), Ömer Kuşan (Nurettin Korkmaz dk. 85), Çağtay Kurukalıp (Ali Keten dk. 67), Eren Tokat, Onur Ural, Muhammed Demirci, Abdurrahman Canlı
Teknik Direktör: Koray Palaz
Goller: Mertan Caner Öztürk (dk.53) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Göktan Işılak (İskenderunspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.