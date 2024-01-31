‘Sen Anlat İzmit’ Alikahya Fatih Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları devam ediyor. Vatandaşların talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu programın son durağı Alikahya Fatih Mahallesi oldu.
BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER
Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu katılarak Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan’a, İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacını takdim etti. Böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.